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Başkan dolayısıyla tebrikleri kabul etti

Başkan , tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Başkan Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 13:35 Son Güncelleme: 30.8.2020 13:37 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti
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