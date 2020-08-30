Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.



Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.