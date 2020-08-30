Çavuşoğlu: Taviz vermedik, vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmaya çalışması ile ilgili "savaş nedeni" değerlendirmesini yaptı. A Haber'e önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu "Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz.