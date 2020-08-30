Denize dökülme iştahı yeniden kabardı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında Yunanistan'la yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede şöyle dedi:30 Ağustos Zaferi'mizin 98'inci yıldönümünde Akdeniz ve Ege korsan dayatmaların, küstah provokasyonların, husumet gösterilerinin ana sahası olmuştur. Yunanistan'ın gerilim politikaları Türkiye'nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktasına kadar bükmüş, nihayetinde son aşamaya getirmiştir.Aslında, iki ayrı blok ve siperde toplanan hak ile batıl, kahraman ile korkak, Türk milletiyle diğerleridir. Peşpeşe yapılan askeri tatbikatlar, Navtex ilanları, havada ve denizde vahim dalaşmalar sıcak çatışma riskini günbegün tırmandırmaktadır. Anlaşılan odur ki, Yunanistan'ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır.Yunanistan 98 yıl önce denize döküldüğü yerden tekrar vatan topraklarımıza çıkmanın ve tutunmanın hedefindedir. Karşımızda yeni bir işgal projesi var. Almanya Şansölyesi Merkel'in tüm AB ülkelerini Yunanistan'ın yanında yer almaya daveti esasen bir Haçlı çağrısıdır. Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir.Dokuzuncu ayın dokuzunda, saat dokuzda, yani 9 Eylül 2020'de günü, İzmir'de düşmanın denize döküldüğü mıntıkaya kadar, Oniki Ada'yı temsilen teşkil edilecek oniki heyetin her birinde seksen bir ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız.Yunanistan'ın12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan'ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır. Ancak Yunanistan kötü niyetlidir. Sonuçlarına katlanmak üzere Türk milletine meydan okuyanın akıbeti ya mezar ya da mezattır.