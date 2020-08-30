Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:42 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Emine Erdoğan, Twitter'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millete bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk ordusunu rahmetle ve şükranla andığını" belirten Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA