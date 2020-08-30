Gaziantep şehidini uğurladı

Hakkâri Şemdinli'de dün görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip düşen piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın şehit oldu. Şehit Çıkın için dün Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Cenaze töreninde, baba Ahmet Çıkın, güçlükle ayakta durabildi. Ağabeyi İbrahim Çıkın ise şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Ümit Çıkın'ın naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak, toprağa verildi.