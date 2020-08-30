İnce Start verdi! Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ilan ettiği, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını bildirmişti.

CHP'nin son kongresinde tuvalet önünde oturtulan İnce Memleket Hareketi'nin propaganda çalışmalarında kullanacağı otobüslere reklam giydirme çalışmalarını tamamladı.

Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir siyasi hareket başlattığını ilan etmişti. Herkes start vereceği tarihi bekliyordu. Hazırlıklarına devam eden İnce, bugün sahaya indi. İlk programını 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirecek olan İnce'nin, kendini halka anlatacağı gezilerde kullanacağı otobüsünün fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Otobüsün üzerinde İnce'nin fotoğrafı ile birlikte, kırmızı fonlu ve üzerinde Memleket Hareketi yazan yazılar var.

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