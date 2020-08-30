İşte şehitler tepesi hiç boş kalmayan mahalle!

Bursa İnegöl'e 12 km uzaklıkta bulunan, Kurtuluş Savaşı yıllarında ismi Domaköy olan ancak erkek nüfusunun tümünü şehit vermesi nedeniyle adının Şehitler mahallesi olarak değiştirildiği mahalle kadınıyla erkeğiyle göğüs göğüse çarpışarak verilen mücadeleler sonucu 6 Eylül 1922'de işgalden kurtuldu. Mahallenin sakinleri, 98 yıl önce canlarını feda ederek kendilerine bu toprakları emanet eden atalarını gururla anıyor. İşgal güçlerinin son püskürtüldüğü yer olan mahallede, Türk ordusunun karargahındaki biri yüzbaşı 11 asker ile yetişkin erkeklerin tamamı şehit düştü. O yıllardan bugüne sadece cami ve minaresi ile tarihi hamam kalıntısının ulaşabildiği Şehitler'de istiklal Harbi'nin üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen tarlalardan hala top mermileri ve mühimmatlar çıkıyor. Şehit askerlerin ve vatandaşlardan bazılarının mezarları, mahallenin girişindeki Şehitler Abidesi'nde bulunuyor. Mahalle muhtarı Emir Güneş "Kurtuluş Savaşı'nda 153 şehidimiz var. Şehitler tepesini hiç boş bırakmayacağız" derken mahalle sakini İbrahim Karagöz "Babaannemin ayakları işgal zamanında saklandığı fırında yanmış" diye konuştu.