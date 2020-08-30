Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1381. yılı dolayısıyla İstanbul, Iğdır ve Kars'ta anma programları düzenlendi. Muharrem ayının 9'uncu gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen insanlar İstanbul'da buluştu. Halkalı'daki etkinlikte meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirdi. Katılımcılar mersiyeler eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.Iğdır'de ise farklı camilerin avlu ve bahçelerinde yapılan anma programları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. Katılımcılar, okunan sinezenler eşliğinde sinelerine vurarak gözyaşı döktü. Kars'ta ise Hazreti Ali Çarşı Camisi ve Işıklı Cami bahçesinde gerçekleştirilen anma programında vatandaşlar, cami avluları önünde mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşure günü ve Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Hüseynilere ah-ı zar u efgandır. Muhlis olana matem, on gün değil her andır" dizelerine yer veren Soylu, şunları kaydetti: "Kerbela bizim insanlık adına aklımızdan çıkarmayacağımız ve insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük zulümlerdendir. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Tuttuğumuz oruç ve matemlerimiz paylaşmanın, dayanışmanın, bolluk ve bereketin sembolü aşuremiz ve lokmalarımızın Hak katında kabul olmasını niyaz ederim."AK Parti Sözcüsü Çelik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanlığın hakikatine karşı nerede bir zulüm varsa Kerbela'yı ve aşureyi yüreklerinde kuşananların, zulme ve haksızlığa karşı çıkarak en ön safta yer aldığını belirterek, "Bu vesileyle insanlık için, insanı 'hakiki insan' yapan hakikat için kendilerini feda eden başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere Kerbela şehitlerini ve aşuranın mesajının taşıyıcılarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Muharrem, bir insanlık okuludur. Kerbela ve aşura, insanlık okulunun hakikat dersleridir" dedi.