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Külliye'de 300 İHA ile ışık gösterisi

dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile muhteşem bir ışık gösterisi düzenlendi

Giriş Tarihi: 30.8.2020 21:56 Son Güncelleme: 30.8.2020 22:21 ABONE OL
Külliye'de 300 İHA ile ışık gösterisi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verilen konserin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenledi.

Külliye'de 300 İHA ile ışık gösterisi

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

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Külliye'de 300 İHA ile ışık gösterisi
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