Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Avrupa'nın ortasında yapılan bu düşmanca hareketlere karşı gereken hukuki yaptırımların bir an evvel ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: