Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine gelecek isim netleşti. Portakal'ın yerine göreve Selçuk Tepeli getirildi. Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başladı. Peki, Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haberi sunacak olan Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

FOX TV Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Son olarak Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.