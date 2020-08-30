Türk jetleri kilitlenip ‘vur’ emri bekledi

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Oruç Reis için yeni bir Navtex'in yayınlanmasının ardından 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde 6 Yunanistan jeti "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaştı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine doğru giden 6 adet Yunan F-16 uçağının tespit edilmesi üzerine Dalaman Meydan Komutanlığında konuşlanan Balıkesir 6. Ana Jet Üssü'ne ait "Kartal" ile Konya 3. Ana Jet Üssü "Hançer" filoya ait toplam 10 F-16 havalandı.Yunan jetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılarak "Navtex" ilan edilen bölgeden uzaklaştırıldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Yunanistan'a ait F-16 Block 52+ uçaklarda hava görevlerinde kullanılan AİM-9 ile AİM-120 orta ve uzun menzilli füzeler yüklüydü. "Kartal" ve "Hançer" filoya ait F-16 uçaklarının pilotları büyük bir ustalıkla Yunan uçaklarına füze kilidi attı. Havada yapılan püskürtme harekatında görüntülerde de görüldüğü gibi Türk pilotları birden fazla kez hedeflerindeki Yunan F-16 uçaklarına füze kilidi atmayı başardı. Yunan jetlerine füze kilidi atan Türk pilotlar kuleye "vurmak için emir bekliyoruz" mesajı gönderdi. Kuleden "vur emri" bekleyen pilotlar, Yunan F-16'larını bölgeden uzaklaştırdı.Yerden 10 kilometre yükseklikte kokpitlerinde kendilerine füze kilidi atıldığı gören Yunan uçakları "Navtex" ilan edilen bölgeye giremeden geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 5 dakika süren önleme harekatı sırasında başarıyla gerçekleştirilen Yunan uçaklarına kilit atılmasının füze menzilinin etki alanında yapılabildiği ve "seni vurdum" anlamı taşıdığı öğrenildi.27 Ağustos Perşembe günü yaşanan püskürtme harekatı işte böyle gelişti:Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri Yunanistan'a ait 6 F-16 Block 52+ uçağın Girit adasından kalkarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne doğru harekete geçtiğini tespit etti.Oruç Reis'i korumakla görevlendirilen Dalaman Meydan Komutanlığında konuşlandırılmış Konya ve Balıkesir Üs Komutanlığına bağlı "Hançer" ve "Kartal" filolarına ait 10 F-16 uçağı havalandı.Türk F-16'ları Kıbrıs adasının güneybatısında Yunan jetlerini karşıladı.Türk F-16'ları 5 dakika süren önleme faaliyeti sonrasında Yunan jetlerini püskürterek Dalaman Meydan Komutanlığı'na döndü.