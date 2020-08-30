Turuncu listedeki terörist PKK’dan kaçtı

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor. Bu kapsamda, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir'in, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütten kaçtığı öğrenildi.Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.