Yurtta bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıldönümü bugün tüm yurtta düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Konya'da "Zafer için Pedalla" temalı bisiklet turu, Antalya'da mobil kortej düzenlenecek. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Türk Bayrağı dağıttı. Edirne'de bando şehir turu düzenleyecek. Trabzon ve Kahramanmaraş'ta Şehitlikler ziyaret edilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları genelgesi kapsamında, Güneydoğuda pandemi önlemleri altında kutlama yapılacak.SABAH