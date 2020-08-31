Başkan Erdoğan Giresun'a geldi! Çalışmaları yerinde inceleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.Başkan Erdoğan, Giresun'da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun'a geldi.

ESKİ HALİNİ ALMAYA BAŞLADI

Selin en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde temizlik ve moloz kaldırma çalışması büyük oranda tamamlandı. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminde sona gelindi. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırılan yollarda temizliğe başladı.

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Temizlik çalışmaları tamamlanan birçok dükkânların pencere ve kapıları da takıldı. Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleriyle sürdürülüyor. Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor. Sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı. Dereli'de vatandaşlar yürütülen hummalı çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

HAVADAN İNCELEME!

Giresun'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dereli'deki çalışmaları havadan inceledi.

BAŞKAN ERDOĞAN, GİRESUN'A GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan, Tirebolu ilçesinde arama- kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyecek, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut'un ailelerini de ziyaret edecek. Giresun'da, Su Ürünleri Avcılık Sezonu Açılış Töreni'ne de katılacak Erdoğan, balıkçılara seslenip, denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşa balık dağıtacak olan Erdoğan, balıkçı gemisi ile temsili ava çıkacak. Erdoğan, Giresun programlarının ardından kentten ayrılacak.

DERELİ'DE ANA CADDE ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilçede ekiplerce gece boyu süren çalışmaları da yerinde inceledi. Aralıksız süren asfalt döküm ve altyapı çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımlar da planlıyor.







Afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimiz Giresun'umuzun yanında. Giresun'u kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında, bölgede emniyet tedbiri almak amacıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını taradığı dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor.

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