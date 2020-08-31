Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını sosyal paylaşım sitesi twitter'dan "VİRA BİSMİLLAH" diyerek kutladı. Erdoğan, paylaşımında balıkçılarımız için bereketli bir sezon diledi
Giriş Tarihi: 31.8.2020 22:43Son Güncelleme: 31.8.2020 23:14ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını twitter'dan yaptığı paylaşım ile kutlayarak balıkçılarımız için bereketli, bol kazançlı bir sezon dileğini dile getirdi.
Erdoğan, "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerinin kullandı.