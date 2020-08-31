Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

Cumhurbaşkanı , 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını sosyal paylaşım sitesi twitter'dan "VİRA BİSMİLLAH" diyerek kutladı. Erdoğan, paylaşımında balıkçılarımız için bereketli bir sezon diledi

Giriş Tarihi: 31.8.2020 22:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 23:14 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını twitter'dan yaptığı paylaşım ile kutlayarak balıkçılarımız için bereketli, bol kazançlı bir sezon dileğini dile getirdi.

Erdoğan, "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerinin kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde bekliyoruz İstanbullu balıkçılar 1 Eylül mesaisinde

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA