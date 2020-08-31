Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

Son dakika: Başkan Erdoğan: Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde bekliyoruz

İstanbullu balıkçılar 1 Eylül mesaisinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını twitter'dan yaptığı paylaşım ile kutlayarak balıkçılarımız için bereketli, bol kazançlı bir sezon dileğini dile getirdi.Erdoğan, "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerinin kullandı.