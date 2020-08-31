Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başlayan törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi partileri temsilcileri katıldı. Bahçeli'yle kalpten selamlaşan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı:Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.Başkan Erdoğan, Külliye'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende 30 Ağustos tebriklerini kabul etti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yılki tören maskeli ve kalp selamıyla yapıldı. Törende, yüksek yargı organı başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yabancı misyon temsilcileri, ile bürokratlar Erdoğan'a tebriklerini iletti.EMİNE Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı münasabetiyle yaptığı Twitter paylaşımında "Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milletimize bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk Ordusunu rahmetle ve şükranla anıyorum. Kahramanlık hikayeleri yazan, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.HAZİNEve Maliye Bakanı Berat Albayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.