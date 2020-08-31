Elma poşetinde uyuşturucu sevkiyatı! Ekipler adım adım takip edip yakaladı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan müşterek çalışmalar neticesinde flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 30 … … plakalı bir kamyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu şeklinde bilgiler alınması üzerine bahse konu araç Hakkâri-Çukurca yolu üzerinde bulunan Işık Köyü'nde yakalandı.

Araç içerisinde yapılan kontrollerde aracın stepnesine zulalanmış vaziyette 11 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

ELMALARIN ARASINA SAKLAMIŞ

Yine, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde yaya olarak seyir halinde olan bir şahsın elinde bulunan elma dolu poşet içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu şeklinde ihbar üzerine harekete geçildi.

Edinilen bilgiler üzerine bahse konu şahıs kıskıvrak yakalandı. Elinde bulunan poşet içerisinde yapılan aramalar neticesinde bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.