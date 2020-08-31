Havada, karada, denizde 30 Ağustos gururu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.Dumlupınar ilçesindeki şehitlik ziyaretçi akınına uğradı. Şehitler için dua edildi. Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.Sıcak hava balonları Kapadokya ve Pamukkale'de Türk bayraklarıyla havalandı.Zafer Bayramı törenlerine sosyal mesafe kurallarıyla katılan 7'den 70'ye her yaşta vatandaş gururu yaşadı. Asker üniforması giyen iki küçük kız görenleri duygulandırdı.Datça'da 58 teknenin katılımıyladenizde oluşturulan konvoya halk Türk bayraklarıyla karadan destek verdi. Göcek'te Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne, korna ve marşlar eşliğinde tören geçişi yaptı. Kaş ilçesindeki 37 tekneci, teknelerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asıp, Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, 30 Ağustos'u kutladı. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerini de çaldı.Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinden 5 yamaç paraşütü pilotu, şehitleri anmak amacıyla kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Çakırman mevkiinde, 850 metre yükseklikten atlayış yaparak havada Türk bayrağı açtı.İzmir'deki anma törenlerine katılan gaziler geçit töreninde asker selamı verdi.Yurdun dört köşesinde şehitler unutulmadıç Gaziantep'te Asri Mezarlık Şehitliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma (solda), şehitlik kabrine karanfil bıraktı.Sabah devlet erkanının ziyaretinden sonra Anıtkabir sosyal mesafe kurallarıyla halkın ziyaretine açıldı. Başkentte, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.Edremit ilçesinde düzenlenen törende kana ve kürekçiler çeşitli akrobasi gösterileri yaptı. Dalış ekibi tarafından gölde Türk bayrağı açıldı. Sürat teknesinin uçurduğu 'parasail'ile 30 Ağustos yazılı pankart açıldı.SABAH