İnstagram Dondurma Linki 2020 - Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur? Geçici Kalıcı Profil Kapatma ve Durdurma

Instagram nasıl dondurulur sorusuna cevap arayarak hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatmak isteyen birçok kullanıcı bulunmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise özelliğin uygulamada yer almıyor olmasıdır. Instagram hesap dondurma işlemi ile eğlenceli platforma bir süre ara vermek isteyenler ya da hayatından komple çıkarmak isteyenler detaylı ayrıntılara buradan ulaşabilecekler. Instagram dondurma linkine aşağıdan tıklayarak doğrudan hesap ayarları penceresine ulaşabilirsiniz. Peki, geçici ve kalıcı İnstagram dondurma nasıl yapılır? İşte 2020 Türkçe Instagram dondurma linki!

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Insagram'da çok fazla zaman kaybettiğini düşünüp bir süre ara vermek isteyenlerin yanı sıra bu platformu tamamen hayatından çıkarmak isteyen kullanıcılar da bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerden kaynaklı alınan kararların ardından ise Instagram hesabı nasıl dondurulur sorusu akıllara gelir. Uygulamada henüz aktif olmayan bu özellik nedeniyle ayrıntılı bilgiye sahip olmak için sıkça araştırmalar yapılmaktadır. Bu başlık altında yer alan haberimiz ile adım adım anlatımı uygulayıp Instagram dondurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ 2020

Instagram dondurma linki bağlantısına aşağıdan tıklayıp doğduran hesap ayarları penceresine ulaşabilirsiniz Ardından izleyeceğiniz adımlar ise şöyle;

Instagram hesabını dondur butonuna tıklayınız. ''Hesabını neden kapatıyorsun?'' sorusuna bir cevap belirleyin. Devam etmek için kullanıcı şifrenizi girin. Hesabı Geçici Olarak Kapat düğmesine bastığınızda, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğrafların, yorumların ve beğenmelerin gizli olarak kalacaktır. Yeniden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınızda hesabınız eski haline dönecektir. Bu işlemi çok sık uygularsanız bir süre dondurma işlemini yapamayabilirsiniz.

Instagram hesabını sil butonuna tıklayınız ''Hesabını neden kapatıyorsun?'' sorusuna bir cevap belirleyin. Devam etmek için kullanıcı şifrenizi girin. Hesabı kalıcı olarak sil düğmesine bastığınızda, fotoğrafların, yorumların, beğenmelerin, arkadaşlıkların ve diğer tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacak ve bir daha kurtarılamayacaktır. Gelecekte başka bir Instagram hesabı oluşturmaya karar verirsen, tekrar aynı kullanıcı adıyla kaydolamazsın.

Instagram Nasıl Kullanılır?

Instagram küçük işletmeler için harika bir araçtır. Belki kurumsal amaçlarla, belki de kişisel kullanım için Instagram'a kaydoldunuz. Ancak Instagram nasıl çalışır ve işletmeniz için bir Instagram hesabı oluşturmak için ne gerektiğini biliyor musunuz? İşte adım adım Instagram kullanma kılavuzu.

1. Uygulamayı indirin

Instagram, diğer mobil ağlardan farklıdır, çünkü öncelikle mobil bir platformdur.

Hesabınız ayarlandıktan sonra masaüstünde görüntülenebilecek bir sayfanız olur, ancak etkinliğinizin büyük kısmı mobil uygulamada gerçekleşir.

Uygulamayı telefonunuzun uygulama mağazasına indirmek için burayı tıklayın.

2. Tanınabilir bir kullanıcı adı seçin

Instagram'a bir e-posta adresi veya kişisel bir Facebook hesabı ile kaydolabilirsiniz.

Kaydolduktan sonra bir kullanıcı adı seçmeniz istenir.

Kullanıcı adınız herkese açık olarak görüntülenecek ve kullanıcıların sizi Instagram'da bulduklarında gördükleri olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı adının tanınabilir ve işletmenizin veya kuruluşunuzun adının olabildiğince yakın olduğundan emin olun.

Kaydolurken Instagram ayrıca tam adınızı isteyecektir. Burada, kullanıcıların sizi Instagram'ın arama işlevi aracılığıyla bulmasını kolaylaştıracak tam işletme adınızı yazabilirsiniz.

3. Profilinizi güncelleyin

Instagram, işletmeniz hakkında 150 karakterlik bir biyografiyi doldurmanızı sağlar. Metin sınırlamaları nedeniyle, marka olarak kim olduğunuz ve neler sunduğunuz konusunda açık ve net olmak istersiniz. Yerel bir müşteri tabanına hizmet veriyorsanız, konumunuzu da eklemek istersiniz.

Sürekli İletişim misyonumuzu paylaşmak için biyografiyi kullanır ve insanlara Instagram hesabımızdan ne tür fotoğraflar paylaştığımızı bildirir:

Ayrıca, kullanıcıların doğrudan mobil cihazlarından ziyaret etmek için tıklayabilecekleri işletmenizin web sitesini de ekleyebilirsiniz.

4. Tanınabilir bir profil resmi ekleyin

Mükemmel Instagram profil fotoğrafı 400 × 400 piksel olacaktır.

Ancak en önemlisi, seçtiğiniz fotoğrafın işinizi bilen kişiler tarafından tanınabilmesidir. Çoğu durumda, en iyi seçim işletmenizin logosu olacaktır.

Profil fotoğrafınız yalnızca bir mobil cihazda güncellenebilir. Logonuzu akıllı telefonunuza veya tabletinize kaydetmediyseniz, Instagram'ın Facebook veya Twitter'dan içe aktarma seçeneği vardır.

Instagram ile yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.

5. Araştırma

Kulağa eğlenceli gelmeyebilir, ancak başkalarının yayınladığı resim türlerini iyi bilmeden, hangi içeriğin iyi yapma eğiliminde olduğunu bilemezsiniz. Ve sizin için şanslı olan Instagram araştırması, bir laboratuvar önlüğü veri yığını yığınına daha az bakıyor ve daha güzel resimlere bakın.

Sektörünüzde, Instagram takip eden, benzer hedef kitleye ve yüksek katılım düzeylerine sahip bir işletme bularak işe başlayın. Ne gönderme eğilimi gösterirler ve ne zaman gönderme eğilimi gösterirler?

Kendinizi rekabetten ayırmak isteseniz bile, başkalarının ne yaptığını bilmeniz önemlidir.

6. İlk fotoğrafınızı gönderin

Tamam, şimdi profiliniz ayarlandığına göre, ilk fotoğrafınızı çekme zamanı!