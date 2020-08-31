İtirafçı hakim anlattı: “Fetullah Gülen, oruç bozun, içki için’ emri verdi”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in sözde dini emirleri kendi kafasına göre kaldırarak mensuplarına emir verdiği bir ifadeye yansıdı.

Örgütün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlernden faydalananrak ifade veren hakim M.E.'nin örgütün 'ruhsat' adını verdikleri 'izinlerin' olduğunu, bu izinleri Fetullah Gülen'in güya Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldığını kaydetmesi şoke etti.

"İÇKİ İÇİN"

İfadede şu satırlar kan dondurdu: "Bunların 'ruhsat' adını verdikleri 'izinleri' vardı. İzin dediğim şey normal şartlarda yapılması hoş görülmeyen ancak Fetullah Gülen'in tüm bu ruhsatları kaza aleminde Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldıkları durumlardı. Örneğin normalde içki içmek haramdır. Ancak büyük abilere gerekirse içki içmeleri söylenmiş. Bana söyleyen olmadı.

"ORUÇ DA TUTSANIZ BOZACAKSINIZ"

Ramazan'da oruç tutacaksınız ancak oruç da olsanız elinizde su şişesi ile gezeceksiniz ve eğer ki Ramazan'da bir meslek büyüğü size bir şey ikram edecek olursa orucunuzu bozup onu içeceksiniz, ancak sonrasında orucunuza devam edeceksiz…"

SORGULANMADAN UYGULANIYOR

Bu kapsamda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Allah'ın yasaklarını istediği gibi kaldırdığı ve bu durumun örgüt mensuplarınca normal karşılandığı görüldü. Ayrıca emirlerin sorgulanmadan uygulanması da dikkat çekti.