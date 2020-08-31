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’de dev operasyonu

İstanbul’un en önemli ilçelerinden ’de satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli tutuklanırken aramalarda uyuşturucunun yanı sıra yüklü miktarda TL ve döviz de ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 31.8.2020 14:26 ABONE OL
Kadıköy’de dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu Madde İmalat ve Ticareti", konusu ile ilgili Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Deniz O., Uğur Habil S., Dilek K., Süleyman Cem E., Elif Umay P., Emre S., Enes M. isimli şahıslar 28-30 Ağustos tarihlerinde Beşiktaş, Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde ve 3 farklı adreste yapılan aramalarda; 961 gram uyuşturucu madde, 625 ml sıvı uyuşturucu madde, 99 bin 355 TL, 1600 Dolar, 190 Euro, 10 Sterlin para, 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Deniz O., Uğur Habil S., Süleyman Cem E., Emre S. ve Enes M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Umay P. ve Dilek K. isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

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Kadıköy’de dev uyuşturucu operasyonu
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