‘CHP’li vekile tekme’ iddiasına Valilikten yalanlama “Görüntüler incelendi, iddialar mesnetsiz”

'Cumhuriyet Halk Partililer'in 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahale etti, CHP'li vekile tekme atıldı' şeklinde çıkan iddialara Kırşehir Valiliği'nden net yalanlama geldi. Valilik, CHP'li vekil Metin İlhan'a izinsiz gösteriler sırasında polis tarafından tekme atıldığı iddialarının mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibaret olduğunu kaydetti.

Valilik açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Bazı medya organlarında 'CHP'lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP'li vekile tekme atıldı' şeklinde yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.





"KORONAVİRÜS'TEN DOLAYI İZİN VERİLMEDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığınca 26.08.2020 tarihli dilekçe ile 30 Ağustos günü Atatürk Anıtına çelenk sunmak üzere Valiliğimizden izin talebinde bulunulmuştur. Valiliğimizce yapılan değerlendirme neticesinde doğrudan halk sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgın ile mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmemiştir.

İzin verilmemesine rağmen 30 Ağustos günü saat 13:00'te yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulmuştur.

Fener Alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21:30'da Fener Alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde Sayın Milletvekiline, İl Başkanına ve Belediye Başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur.





"MESNETSİZ VE İFTİRA NİTELİĞİNDE BİR İDDİA"

Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir. Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerimizin üzerine yürümesi sonucu oluşan kargaşada Sayın Milletvekili Metin İlhan'a polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiştir. Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir.

Bu pandemi sürecinde olağanüstü bir gayret ve özveriyle görev yapan ve yapmaya devam eden emniyet teşkilatımıza yöneltilen bu haksız iddia ve itham son derece üzücüdür. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin bayramı olduğu gibi polisimizin de bayramıdır.

Bu vesileyle bir kez daha tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyoruz."





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