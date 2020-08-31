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Komandolarımızdan düşmana korku salan klip

Giriş Tarihi: 31.8.2020 ABONE OL
Komandolarımızdan düşmana korku salan klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. MSB'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesaplarından paylaşılan klipte "Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)" ile şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi" dizeleri ve Ekrem Şama'ya ait "Bu Bayrak" eserleri rap tarzında seslendiriliyor. Komandoların faaliyet görüntülerinin bulunduğu klipte "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/ Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" dizelerine de yer veriliyor.ANKARA
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Komandolarımızdan düşmana korku salan klip
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