Şanlıurfalı aile teröristlerce dağa götürülen evladını umutla bekliyor

Evladı teröristlerce kaçırılan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan ailelerden bazıları, Diyarbakır'a giderek bazıları ise bulundukları kentlerden oturma eylemine destek veriyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek veren aileler, kendi çocuklarına kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

Şanlıurfalı Fikriye ve Zeynel Abidin Kılıç çifti de oğulları Hasan Kılıç'a kavuşabilmek umuduyla mart ayında Diyarbakır'a gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bozova ilçesindeki evlerine dönmek zorunda kalan Kılıç ailesi, eyleme buradan destek oluyor.

"BÜTÜN AİLELERİN KATILMASINI İSTİYORUM"

Anne Fikriye Kılıç, yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin önemli olduğunu ve olumlu sonuçlar alındığını söyledi. "Oradaki ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, ben de kendi evladıma kavuşmayı umuyorum, Allah'tan diliyorum." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bütün ailelerin aldığı karar yerinde bir karar, bütün ailelerin bu eyleme katılmasını isterim. Anneler her şeyi başarır, hepimiz birlik olursak başarılı oluruz. Artık anneler ağlamasın, gözyaşları dinsin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Gece ağlayan annelerin sesini duysunlar, çocuklarımızı bize versinler." Kılıç, oğlunun dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutarak "Çocuklarımız onlar yüzünden gittiler, onlar çocuğumu götürdü." dedi.

Anne Kılıç, oğlunun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okurken okuldan kaçırılıp götürüldüğünü anlatarak "Benim oğlum bir hoca, vaaz veren biri, bir alim olurdu, güzel yerlere gelecekti. Oğlum için çok güzel hayallerim vardı, hayallerimizi yıktılar. Ben okutuyordum, oğlum başarılıydı. Dershaneye gitmeden, kışın battaniyenin altında derslerini çalışarak üniversiteyi kazandı. Bir şekilde oğlumu kandırıp götürdüler." diye konuştu.

Fikriye Kılıç, oğluna şöyle seslendi:

"Oğlum lütfen gel artık, sensizliğe dayanamıyoruz. Küçük kardeşlerin her gün seni soruyorlar. Kardeşin Hiranur, 'Ağabeyim bizi sevmiyor, sevseydi terk etmezdi' diyor. Sesimi duyuyorsan lütfen ne olursun gel artık. 3 yıla yakın oldu artık dayanamıyoruz."

"OĞLUM SESİMİ DİNLİYORSAN GEL DEVLETE TESLİM OL"

Baba Zeynel Abidin Kılıç da okullar tatil olduğunda oğlunun eve gelmesini beklediklerini ancak gelmeyince aramaya başladıklarında kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Oturma eylemine katılan tüm ailelerin çocuklarına kavuşmasını dileyen baba Kılıç, "İnşallah oğlum sesimi duyar da bize geri döner. Oğlum 'Babam beni reddeder' diye hiç düşünmesin, bir baba evladını reddedemez. Oğlum sesimi dinliyorsan gel devlete teslim ol." diye konuştu.

Kardeşlerden 10 yaşındaki Hiranur Kılıç ise gözyaşları içerisinde ağabeyinin dönmesini dört gözle beklediğini belirtti.