Sel kurbanı dualarla uğurlandı

Dereli ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Kenan Akar için de dün cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Akar'ın kızı Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, "Bizim yanımızda oldunuz, Allah sizden razı olsun, sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık" dedi. Akar, babasının cenazesinin bulunmasına bile sevindiklerini çünkü en azından bir mezarının olacağını sözlerine ekledi. Dört çocuk babası Kenan Akar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.