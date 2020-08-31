Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 3'ü muvazzaf 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika: 'da operasyonu! 3'ü muvazzaf 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 11:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 12:01 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 3'ü muvazzaf 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında halen görevde olan 2 üsteğmen ve 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrencinin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 3'ü muvazzaf 5 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA