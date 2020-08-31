Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'da hastane ve doğal gaz müjdesini verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan selden etkilenen bölgeye hastane ve doğal gaz inşası müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan, "Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimat vereceğim, buraya hastane inşa edeceğiz." müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan Giresun'da hastane ve doğal gaz müjdesini verdi | Video
"DOĞANKENT'E DOĞAL GAZI TEMİN EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan "Doğankent'te doğal gaz olmadığını arkadaşlarımız söyledi. Gerekli talimatı verdik süratle doğal gazı temin edeceğiz. Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimat vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.
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