SON DAKİKA HABERİ! 31 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 31 Ağustos 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya geneline adeta kabusa dönüşen corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler iyerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüsün Türkiye'de ilk vakası tespit edilmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafınca kişisel Twitter hesabı aracılığıyla ve yapılan Bilim Kurulu toplantıları sonrası televizyonlarda canlı yayın yaparak corona virüs vaka ve ölü sayılarıyla günlük son durum tablosu açıklayarak halkımızı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayılarını vatandaşlarımız öğrenmek isteyerek 30 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 31 Ağustos 2020 Pazartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 31 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…