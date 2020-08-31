Son dakika haberi: Bakan Akar'dan celp işlemlerine ilişkin önemli açıklama! TSK'de Kovid-19 tedbirleri...

"SİLAH, ARAÇ VE MÜHİMMATIN TEKNİĞİNİ, TEKNOLOJİSİNİ ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde silah, mühimmat, araç üretmenin ötesinde o silah, araç ve mühimmatın tekniğini, teknolojisini üretmeye başladık. İşin püf noktası burada. Millilik ve yerlilik buradan başlıyor. Dolayısıyla düne kadar bizim için çok ciddi sıkıntı olan, özellikle yabancı ülkelerle yaptığımız konuşmalarda birinci gündem maddesi olan, 'paramızla şunu verin, bunu verin' diye kuyrukta beklediğimiz olaylar, şu anda bizim ihraç ürünümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmalara ve taahhütlere rağmen 2012'de yabancı ülkelerin, Türkiye'nin İHA'larının bakım ve onarımı yapmadıklarına dikkati çeken Akar, bunun üzerine yapılan çalışmalarla Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğine değindi.

Akar, endüstriyel, ekonomik, teknolojik olarak gelinen seviyenin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunları ürettikçe, ihraç ettikçe, bu teknoloji kendini yeniledikçe, bunların hepsi Mehmetçik'in emrine veriliyor. Silahı, aracı, mühimmatıyla vesair gereciyle bunlar müthiş bir moral, motivasyon meselesi oluyor. Eskiden karşıdakinde olup bizde olmayanlar vardı. Şimdi karşıdakiler, o büyük devletlerin personeli dahi 'bu ne?' diye bizim arkadaşlarımıza sorar hale geldi. Bundan dolayı ne kadar övünsek azdır."

Savunma sanayisinde yerlilik ve milliliğin yüzde 70'lere gelmesine karşın, hala gidilecek yolların ve yapılması gerekenlerin olduğuna işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın şahsen takibi, liderliği, desteği, teşviki gerçekten bizlere verdiği moral, motivasyon çok önemli. Bu istikamette bütün savunma sanayisi, kamusu, üniversitesi ve özel teşebbüsü hep birlikte çalışmak suretiyle epey mesafeler kat ettik, bundan sonra da ilerleyeceğiz. Dünyada en önde gelen 100 savunma sanayi şirketi içinde 7 şirketimiz var; ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS, HAVELSAN. Bu sadece bizim için değil, asil milletimiz için de övünç kaynağıdır. Bunu çok daha ileriye çıkaracağımıza inanıyorum."