Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor...

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İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:



Uzay konusunda ilk adımımız belki uyduydu. Malumunuz Göktürk-1 uydusunda önemli ölçüde çalışmalar yapıldı ve kabiliyetler kazanıldı. Uydu imalatı ve testi için bütün ekipmanlarımız mevcut. Tabii bu uyduyu yapmak kadar fırlatmak da önemli. Uydu fırlatmak da çeşitli teknolojilerin içinde bulunduğu önemli bir olay. Çalışmalar devam ediyor, füze sistemlerimiz için çalışmalar devam ederken bunun bir parçası olarak da uzaya erişim çalışmalarının devam ettiğini söylemek sürpriz olmaz. İki yıl kadar önce yaptığımız atışı yeni duyurmuş olduk.