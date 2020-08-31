Uzaktan eğitim başladı! Bakan Selçuk ilk ders zilini çaldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı ve şu açıklamalarda bulundu:



Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21'inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil. Benim çocuklarımdan ve velilerimizden ricam artık bu sürecin başladığı ve sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin oluşturulması ve çocuklarımızın çalışma ortamlarının uygun koşullara dönüştürülmesi.

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilk ders zilini çalarak EBA TV 2020 - 2021 uzaktan eğitim programını başlattı | Video

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Son dakika | TRT EBA TV canlı yayın ders programı (31 Ağustos 2020 Pazartesi) Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı | Video