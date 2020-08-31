Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

FETİH DE BİZİM, MALAZGİRT'TE BİZİM, ÇANAKKALE'DE BİZİM: Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

DERTLERİ 30 AĞUSTOS DEĞİL: İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roketsan Uzay Sistemleri Merkezi' açılış töreninde önemli açıklamalar

CAYDIRICI SAVUNMA SİSTEMİ ŞART: Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Daha ileri eserleri de yapacağız. Devletlerin caydırıcı savunma sanayisine sahip olması gerekir. Kritik projeler dönemin vizyonsuz yöneticileri tarafından sabote edildi. Türkiye savunma sanayisinde dışa mahkum edildi. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Sadece Kara ve Deniz araçlarında ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındayız.

MİLLETİN 60 SENESİNİ ÇALDILAR: Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler, aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Şayet bu projeler kasıtlı olarak engellenmeseydi bugün ülkemiz, silah sanayi ve havacılıkta dünyanın en güçlüleri arasında yer alırdı. Türk savunma sanayinin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar bu milletin 60 senesini de çaldılar. Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine kast etmektir.



3 BÜYÜK MÜJDE DAHA



1- UZAY DENEMELERİNE BAŞLIYORUZ

Mikro uydu fırlatma projesinin 2025'te bitmesi öngörülüyor. MİLLİ teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 kilometreye çıkarak, uzay sınırı kabul edilen 100 kilometreyi geçti. Artık uzay ligindeyiz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

2- TB2 SİHA'DAN HEDEF ATIŞI

Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.

3-ATMACA FÜZESİ YIL SONU ENVANTERDE

Atmaca ülkemizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun gözbebeği Atmaca inşallah yıl sonu itibariyle TSK envanterine katacağız. Birçok ülkenin ilgi duyması ve satın almak için bizimle görüşmesi gurur vericidir.