Adliyeler koronavirüs önlemleriyle açılıyor

İstanbulAnadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri ve yeni adli yıl hazırlıklarıyla ilgili açıklamada bulundu. Akçadırcı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayacak adli yılla alakalı törensel bir açılış yapılmayacak" dedi. Akçadırcı, "Adliyemizde, öncelikle girişleri sınırlandırdık ve adli hizmet alması gereken kişiler haricinde adli girişlere engel olmaya başladık. Adliyede işi olan vatandaşlarımız belgelerini sunmaları ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri halinde, ateşleri ölçülerek ve maske zorunluluğu getirilerek adliyemize alınmaktadır" diye konuştu. İcra dairelerinin ve duruşma salonlarının olduğu yerlerde yoğunluğun azaltılması için adliye personelinin doğru bir iletişimle vatandaşları yönlendirdiğini, icra dairelerinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde çalışıldığını ve bankolarda da 4 kişinin aynı anda hizmet verecek şekilde hizmet verildiğini kaydeden Akçadırcı, duruşmaların başlaması sebebiyle ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların SEGBİS'i (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) çok daha faal bir şekilde kullanmalarının sağlanacağını da vurguladı. AA