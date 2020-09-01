Bakan Koca: Gücümüz tedbir almaya yeter

TÜRKİYE'DE son 24 saatte bin 587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, toplam can kaybı 6 bin 370 oldu. Bin 87 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 961 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. Bin 587 yeni hasta tespit edildi. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" paylaşımını yaptı. ANKARA