Bu korsanlığa müsaade etmeyiz

Ege'dekibazı adaları uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak silah deposu haline getiren, son olarak Kaş'ın burnunun dibindeki Meis Adası'na yolcu feribotuyla komando sevkiyatı yaptığı görüntüleri işbirlikçisi Fransa'nın haber ajansı AFP tarafından servis edilen Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. "Yunanistan'ın Meis'i silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle konuştu: "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlık. Yunanistan hukuka aykırı adımlar atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi oldu. Hukuk temelinde diplomasiyle sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecek. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir." Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise "Bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.Öte yandan Oruç Reis gemisinin sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi. Daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar süreceği duyurulmuştu, bildiri ile görev süresi 11 gün uzatılmış oldu. ANKARA