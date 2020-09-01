CHP’de babadan teslim makamlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kızım avukatlık yapıyor. Kendisine söylediğim söz şu: Hiçbir CHP'li belediyeye girmeyeceksin" şeklindeki sözleri CHP'li Avcılar Belediyesi'nde uygulanmıyor. Belediyede şu anda görev yapan meclis üyelerinin bir kısmının babasının geçen dönem belediyede görev yaptığı, 6 meclis üyesinin de belediye bünyesindeki şirketlerden yaklaşık 6 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi.Avcılar Eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin oğlu Ali Rıza Değirmenci, CHP Avcılar eski İlçe Başkanı Cafer Çınar'ın oğlu İsmail Çınar, Avcılar eski Meclis Üyesi Bülent Taşdan'ın oğlu Ekincan Taşdan ve Avcılar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Nuri Katıkçı'nın kızı Gözde Katıkçı belediyede meclis üyesi. Meclis üyeleri Ali Yıldırım ve Erol Şahin ise belediyenin iştiraklerinden Avbel Kentsel Yapı Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Avbel, belediyenin bölgedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak, projelerin eksiksiz, zamanında ve mülk sahibine en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kurulmuş bir şirket.Belediyenin, yönetiminde meclis üyelerinin bulunduğu şirketi nasıl denetleyeceği merak ediliyor.Yine iştiraklerden Bathonea Yapı A.Ş.'de ise, meclis üyeleri Naciye Yaprak, Sevgican Çiçek, Oya Turan ve Veysel Gül, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Yaprak ve Turan görevlerini sürdürürken, Gül ve Çiçek'in görevlerinin 10 Haziran'da sona erdiği öğrenildi.Avcılar Eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci.Ali Rıza Değirmenci - İBB Meclis Üyesi - Avcılar Başkan YardımcısıCHP Avcılar Eski İlçe Başkanı Cafer ÇınarAvcılar Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÇınarAvcılar Eski Meclis Üyesi Bülent TaştanAvcılar Belediyesi Meclis Üyesi Ekincan TaştanAvcılar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Nuri KatıkçıAvcılar Belediyesi Meclis Üyesi Gözde Katıkçı.