CHP'li isimden Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ilginç sorular

Yurt Gazetesi'nin sahibi ve CHP eski Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat; CHP'yi destekleyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan Tele-1 Televizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" demişti.

Durdu Özbolat ve Yurt Gazetesi Finans Müdürü Bilal Başer; Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a Tele 1 Televizyonu'nun kuruluşu hakkında yeni sorular sordu. Özbolat; "Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Tele 1'in kaynağı nedir onu açıkla" dedi.

Bilal Başer; Merdan Yanardağ'ın 1 lira almadığı iddialarını yalanladı ve "Yurt'un Finans Müdürü olarak belgelendirebileceğim Merdan Yanardağ'ın şahsına gönderdiğimiz tutar 528.100,00.-TL'dir. (Dekontları mevcuttur)" ifadelerini kullandı.

ÖZBOLAT: "MERDAN YANARDAĞ'A TELEVIZYONUNU HANGİ PARAYLA KURDUĞUNU SORUYORUM"

Durdu Özbolat; Yurt Gazetesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a Tele 1 Televizyonu'nun hangi parayla kurulduğunu sordu.

Özbolat; "Ben Durdu Özbolat olarak Merdan Yanardağ'a televizyonunu hangi parayla kurduğunu soruyorum, o bana cevap vermektense hakaret ediyor. Tam bir suçlu psikolojisi ile verilen bu tepkinin altında yatan nedeni sorgulamayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.



Durdu Özbolat, şunları söyledi:

"Yurt Gazetesi'nin aylık gideri (Türksat, maaşlar ve TV) 100 bin dolar, Yanardağ'ın şahsına verdiğimiz 528 bin şahsına ve gazete için 25 milyon doların idaresi Yanardağ'ın elindeydi. Kaynağımızın belli olduğu bu paralar nereye gitti? (Ödemenin belgeleri mevcuttur)"



"TELE 1'IN KAYNAĞI NEDİR ONU AÇIKLA?"

"Ben Durdu Özbolat, Merdan Yanardağ'ın bu akşamki sözlerine cevabımdır. Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir onu açıkla?"



"YANARDAĞ TELEVIZYONU VE GAZETEYI BATIRIP GİTTİ"

"Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından 'maaş gaspçısı' diye konuşanlar mı dolandırıcı?"



"KAYNAK BENDEN ÇALDIĞIN PARALAR MI YOKSA AKIN İPEK'TEN ALDIKLARIN MI?"

"Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?"



"Yurt Gazetesi çalışanlarının maaşlarını kaynağım belli olduğu için ödeyemediğim zamanlar oldu ama borcumu hem çalışanlarıma hem piyasaya ödedim, ödemeye de devam ediyorum."



"SEN BAŞKASININ KESESIYLE PATRONLUK YAPTIN"

"Yurt Gazetesi'nde çalışan ve maaş aldıkları belli olan 210 personel vardı. Sen başkasının kesesiyle patronluk yaptın ama şu an her birine aylık 5 bin dolar verebiliyor musun? Ben bunu belgelerle ispat ederim, sen yalanlarını ispatlayabilir misin?"



"Merdan Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ'cü… Bu nasıl çizgi?"





BAŞER: "PARALAR MERDAN YANARDAĞ'IN ŞAHSİ HESABINA GİTTİ"



Yurt Gazetesi Finans Müdürü Bilal Başer de; Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın şahsına gönderdikleri tutarın 528 bin 10 TL olduğunu, Merdan Yanardağ'ın kuruluşundan itibaren 25 milyon dolar harcattığını açıkladı.



Bilal Başer, şunları söyledi:



"Yurt'un Finans Müdürü olarak belgelendirebileceğim Merdan Yanardağ'ın şahsına gönderdiğimiz tutar 528.100,00.-TL'dir. (Dekontları mevcuttur). Ayrıca kuruluşundan itibaren harcattığı 25 milyon dolar da cabası…"



"İlyas Başar'ın iddialarına göre Merdan Yanardağ'ın -1- lira almadığını savunmakta, her platformda belgeli olarak hepsini izah edebilirim. Paralar şahsi hesabına gitti. Savunduğuna göre birlikte mi yediniz sorusu geliyor akla?"



"Durdu Özbolat gazetenin hiçbir zaman ne yayın politikasına ne de yönetimine karışmamıştır. Çalıştırılan tüm işçiler bizzat Merdan Yanardağ tarafından işe alınmış ve çıkışlarıda yine onun tarafından onaylanmıştır."



"TÜM PERSONELLER ABC GAZETESİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR"



"Yurt Gazetesi'nn kuruluşundan itibaren çalıştırılan ve Merdan Yanardağ'ın Yurt'a yaptığı operasyon ile işten ayrılan tüm personeller ABC Gazetesinde çalışmaya başlamıştır."



"GEREK YAZILI EVRAK GEREKSE MAİL YOLUYLA KAYITLI"

"Bu konularda tüm söylediklerim gerek yazılı evrak gerekse mail yolu ile başından bu tarafa kayıtlıdır. Her mecrada ve platformda delilleri ile ispat edebilirim."

"TELE 1 AKIN İPEK'İN DESTEĞİYLE KURULMUŞ BİR KANALDIR"

Yurt Gazetesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddialarına cevap verdi ve "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" denildi.

Yurt Gazetesi'nin açıklaması şöyle:



"Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kuruldu! Dün akşam saatlerinde Cüneyt Özdemir'in paylaştığı bir haber üzerinden Yurt Gazetesi'ni hedef alan eski çalışanımız Merdan Yanardağ'a Durdu Özbolat'ın cevabıdır."



"DURDU ÖZBOLAT, MERDAN YANARDAĞ'I İŞE iHTIYACI OLDUĞU İÇİN TANIMIŞTIR"

"(…) '2 bin lira maaşla çalışan Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?' başlıklı haberde Yurt Gazetesi sahibi Durdu Özbolat'ın açıklamalarından yola çıkarak gazetemizi hedef alan Merdan Yanardağ'a cevabımızdır. Özbolat kendisini Necdet Saraç ve Birsen Temur aracılığıyla, işe ihtiyacı olduğu için tanımıştır. Yanardağ, milletvekili danışmanı olarak başladığı işte Özbolat'ın güvenini kazanarak TV'nin başına geçmeyi başarmıştır. Ancak TV henüz faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ, Kıbrıs'ta bir TV kanalı alınmasını önermiş, Özbolat da Türkiye'de TV kanalı kapatılırsa Kıbrıs üzerinden yayınlara devam edilebileceğini düşündüğü için öneriyi kabul ederek Metin Şadi'den Kıbrıs AS TV'yi almıştır. Aradan 1 hafta geçtikten sonra Yanardağ, bazı belgelerle gelerek TV yanında bir de gazete kurulmasının çok iyi olacağını belirtmiş, yaptığı fizibilite çalışması ile ek bir maliyet olmayacağını taahhüt etmiştir."



"YANARDAĞ'IN YURT İSMİNİ VE HAKLARINI ÜZERİNE TESCİL ETTİ"

"Rapora göre gazetenin maliyeti en fazla 1 milyon doları bulmakta, tiraj ise 3 ayda 70 bine ulaşmakta idi. Özbolat bu teklifi de makul görmüş ve kabul etmiştir. Gazete isminin Yurt olmasını Yanardağ önermiş, Özbolat ise kabul etmiştir. Ancak Yanardağ'ın Yurt ismini ve haklarını üzerine tescillettiği sonradan ortaya çıkmış, Özbolat ise aradaki güven bağına dayanarak bunu sorgulamamıştır. Kadroyu kurmaya başlayan Yanardağ, henüz yayın hayatına başlamayan TV kanalı için astronomik harcamalar yapmaya başlamış ve Özbolat bu harcamaları görünce sektörden çekilmeyi düşünmüştür. Fakat daha sonra güvendiği bir tanıdığının araya girmesi ile sektörde kalmaya karar vermiştir."



"YAKLAŞIK 30 – 35 BİN GAZETE HURDAYA, GELİRLERİ DE BAŞKALARINA GİTMİŞTİR"

"Merdan Yanardağ kadrosunu kurarken yakınlarını yüksek maaşlarla işe almaya başlamıştır. TV'nin başına geçen Yanardağ ise gazeteyi görünce TV'yi boşlamıştır. Günde 80 bin adet basılan gazetenin satışı 15 – 20 bin olsa da tirajın yüksek görünmesi için gazete alındığını Özbolat öğrenmiştir. Yaklaşık 30 – 35 bin gazete hurdaya, gelirleri de başkalarına gitmiştir. Daha sonra cezaevine girip çıkan Merdan Yanardağ, tekrar Özbolat'ın yanına gelmiş, gazete ve TV'nin başına geçmiştir."



"İNTERNET ŞİFRELERİNİ ALARAK GAZETENİN ÇIKMAMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR"

"Gazete çalışanlarının bir kısmının sendikalı olmak istemesi üzerine Merdan Yanardağ bu duruma olumsuz bakmış, Özbolat ise sendikaya evet diyeceklerini açıklamıştır. Özbolat'ın gazete dağıtımını Yay-Sat'a aktarması üzerine sendika imzası günü Yanardağ 24 saat içinde işten ayrılmıştır. Giderken yazarları da çağırmış, internet şifrelerini de alarak gazetenin çıkmaması için elinden geleni yapmıştır."

İPEK, TERÖRİST BAŞI FETULLAH GÜLEN HAKKINDA "HOCAEFENDİ'NİN BİR GÜLÜŞÜNE TÜM MALIMI FEDA EDERİM" DEMİŞTİ

Akın İpek, terörist başı Fetullah Gülen hakkında "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" ifadelerini kullanmıştı. Firari olan Akın İpek, FETÖ'nün finans kaynaklarından sorumlu örgüt yöneticisi ve İngiltere'de yaşıyor.

YANARDAĞ: "İSTANBUL'U KAZANAN EKİP BELLİDİR. BUNU HEP BERABER KAZANDIK"

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın sabah haberlerini sunan Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

Yanardağ, Can Ataklı dahil herkesin muhalefeti eleştiremeyeceğini açık açık ifade etmiş, yandaş yayın çizgilerini sürdüreceklerini söylemiş ve "İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullanmıştı.



CAN ATAKLI ÖZÜR DİLEDİ

TELE1'de yayın yapan Can Ataklı, İBB'nin Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmamasının büyük bir hata olduğunu söyledi, "Böyle işbilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor" dedi.



Bir gün önce, 'Kimse kusura bakmasın' diyerek tüm gerçekleri her durumda söyleyeceğini ifade eden Ataklı, bir sonraki gün İBB'den gelen telefonlarla özür diledi.

Ataklı canlı yayında, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. 'Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı' değil. Çok net söyledim sadece sert söyledim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. Gönlünü de alalım. Çok güzel klip var belediyenin hazırladığı. Hazır mı arkadaşlar 23 Nisan'la ilgili? Onu da seyredelim ve diğer konularımıza devam edeceğiz" dedi.



MERDAN YANARDAĞ'DAN YANDAŞLIK İTİRAFI

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yaşananlar sonrası canlı yayında muhalefeti eleştirmeyeceklerini beyan eden bir açıklama yaptı. Yanardağ, kanalın siyasi yayın çizgisine Ataklı dahil herkesin uyacağını söyledi.

Merdan Yanardağ'ın şunları söyledi:

"Üzerinde duracağım bir şey daha var. Kamuoyunda tartışılıyor. Bizim sabah program yapan Can Ataklı arkadaşımız, dün İBB'ye yönelik eleştirileri baya tartışmalara yol açtı. Kendisi gerekli açıklamayı yaptı ve özür diledi. Bu açıklamayı yapmak zorunluluk oldu, çünkü bugün epey bir talep geldi. TELE1 hiçbir şekilde kendi yayın çizgisinden sapma içine girmeyecektir. Bu Can Ataklı için de bu böyledir. Kendisi 2 yıldır yolun önemli bir bölümünde bizimledir. Kendisi deneyimli bir gazetecidir gerekli davranacaktır. Tele1'in genel bir yayın siyaseti var. Biz bunu beraber belirledik. Herkes bu yayın çizgisine uygun davranacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimseyi üzmek, hakaret etmek, eleştiri sınırlarını aşarak yorum yapmak söz konusu olmayacaktır"



MERDAN YANARDAĞ VE CAN ATAKLI'NIN KONUŞMALARININ ARDINDAN REKLAMLAR GELDİ

Can Ataklı'nın özrü sonrası Merdan Yanardağ'ın İBB ve muhalefete yandaşlık çizgisinden vazgeçmeyeceğini ilan etmesi sırasında CHP'li belediyelerden gelen reklamlar dikkat çekti. Yanardağ'ın kamuoyunu bilgilendirdiği sırada Kuşadası Belediyesi'nin reklamının geçmesi CHP'li belediyelerden gelen reklamlar ile kanalın geri adım attığı yorumlarına neden oldu.