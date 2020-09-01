CHP’li Yıldırım’a terör soruşturması

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında Yıldırım, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. Yıldırım, işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı.