DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan A Haber'de önemli açıklamalar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Önder Aksakal son zamanlarda sıkça konuşulan iddialardan biri haline gelen CHP'den DSP'ye geçiş iddialarına açıklık getirdi.

Aksakal siyasette en güvenilir limanın Demokratik Sol Parti olduğunu vurgulayarak "CHP Atatürkçü ilkelerden uzaklaştı. Atatürkçü anlayışta kendini milliyetçi vatansever görenler bir arayışta" şeklinde konuştu.

Aksakal Muharrem İnce ile bir temas oldu mu şeklindeki soruya ise ne İnce ile ne de bir başka siyasi figürle bir temaslarının olmadığını kaydetti.

İşte Aksakal'ın A Haber'deki o açıklamaları:

DSP Genel Başkanı "CHP'den DSP'ye geçiş olacak" iddiasını değerlendirdi | Video