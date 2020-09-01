İstanbul merkezli 14 il ve İrlanda’da FETÖ’ye darbe! 47 gözaltı kararı, 21 yakalama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen ankesör üzerinden irtibatı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı Personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik olarak operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca askeri mahrem yapılanması içinde bulunan şüpheliler tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Kırıkkale, Kayseri, Düzce, Bursa, Isparta, Adana, Tekirdağ ve İrlanda olmak üzere 14 il ve 1 ülkede toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Binbaşı, Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Üsteğmen, Astsubay Emekli, Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Kapatılan Askeri Okul Öğrencilerinin bulunduğu şüphelilerden 21'inin şu ana kadar yakalandığı öğrenildi.





İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye büyük operasyon! 76 şüpheliden 59'u yakalandı