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'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 Savur operasyonları kapsamında kırsalda terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken 7 ilçede terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu yapıldı, operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:15 ABONE OL
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu
Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince milis ve işbirlikçilerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan, PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı tespit edilen Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde ikamet eden 24 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 şahıs gözaltına alınırken evlerde ele geçen dijital materyallere el konuldu.
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Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu
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