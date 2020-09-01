Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mezopotamia Hackers grubuna operasyon! 21 kişi hakkında gözaltı kararı

grubuna operasyon! 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: / silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:58 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:11 ABONE OL
Mezopotamia Hackers grubuna operasyon! 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

"Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Mezopotamia Hackers grubuna operasyon! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA