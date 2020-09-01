Murat Kurum’dan Efe’ye bisiklet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Dereli'de selde bisikleti kaybolan çocuğu yeni bir bisikletle sevindirdi. 12 yaşındaki Efe Göl'ün bisikleti, sel sırasında evinin giriş kısmında suya kapılarak kayboldu. Bu duruma çok üzülen çocuk, ilçede incelemelerini sürdüren Kurum'a durumu anlattı. Kurum, aldıkları bisikleti teslim etmek için ilçe merkezinde Efe ile yeniden bir araya geldi. Hediye bisiklete çok sevinen Efe, Kurum'a teşekkür etti. Efe, daha sonra caddede bisikletiyle tur atarken büyük mutluluk yaşadı. Baba Bilal Göl, "Ben de diyaliz hastasıyım. 'Oğlum sonra alırız' demiştim. İmkanlar el vermiyordu. Efe, 'Bakan söyleyeceğim' dedi. Kendisinin bileceğini söyledim. Bakana da çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Oğlumun da yüzü güldüğü için daha iyi olduk" diye konuştu. Bu arada Giresun'da 10 gün önce yaşanan sel felaketinde kaybolan biri uzman çavuş 5 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Selden etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor. Şiddetli yağışlar sonrası elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallenin tümüne yeniden elektrik verildi.Bölgede kapanan 118 köy yolundan 113'ü de ulaşıma açılırken, 5 köy yolundaki çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi. Afetten zarar gören 638 hane için 2 milyon 500 bin lira kaynak planlaması yapıldı.