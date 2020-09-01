Panikledikçe yeni tahrikler icat ediyorlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'nin kararlılığıyla ilgili verdiği net mesajlar Yunanistan'ı iyice bocalamaya sevk etti. Şantaj, tehdit ve blöf siyasetiyle Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmeye çalışan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias önceki akşam da Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşması yapacağını öne sürdü. Hedefimiz Yunanistan'ın deniz bölgelerinin tamamını snırılandırmak diyen Dendias'ın önce Mısır'la yaptığı hukuksuz anlaşma, daha sonra Ege'nin batısında kıta sahanlığını 12 mile çıkarma açıklamasıyla şova kalkışması Türkiye tarafından büyük bir kararlılıkla ve taviz vermeden takip ediliyor. SABAH