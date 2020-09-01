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Sahte savcı suçüstü yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, İstanbul'dan 'ya gelerek bir kadından piyasa değeri 50 bin liralık altın ve 600 doları aldığı sırada suç üstü yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 1.9.2020 14:23 ABONE OL
Sahte savcı suçüstü yakalandı

Olay, geçen hafta merkez Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Emek Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan telefonla arayan dolandırıcı, Bursa'da ikamet eden S.K.'ya kendini savcı olarak tanıttı.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN LİRA OLAN...

FETÖ suçlarına karıştığını belirterek para isteyen A.K, kadının yaşadığı eve gelerek, içerisinde piyasa değeri 50 bin lira olan çeyrek altın, 600 dolar, 30 gram bilezik ve bir adet zinciri aldığı sırada Yankesicilik ve Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte savcı suçüstü yakalandı
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