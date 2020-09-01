Silivri'de düzenlenen PKK operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Silivri'de polis ekipleri, PKK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. PKK'nın terör örgütünün internet grubuna yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, daha önce yapılan PKK terör örgütünün internet grubuna yönelik operasyondan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan A.B.'nin ilçede bir adreste olduğunu belirlendi.

ÇOK SAYIDA KART VE CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Adrese yapılan baskında A.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve kaldığı adreste yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, başka kişiler adına düzenlenmiş kimlik ve bankamatik kartları ele geçirildi.

SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şüphelinin örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.