Son dakika: Arif Ersoy vefat etti

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21,15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'a getirilerek defnedileceği açıklandı.

Ailesi, ilerleyen saatlerde defin yeri ve saati hakkında kararlarını vereceklerini açıkladı. Arif Ersoy, ilim adamlığı ve siyaset adamlığı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra beyefendi kişiliği ile de biliniyordu.

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