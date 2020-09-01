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Son dakika: vefat etti

Son dakika haberi: Eski Belediye Başkanı Prof. Dr. vefat etti.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 22:47 Son Güncelleme: 1.9.2020 23:00 ABONE OL
Son dakika: Arif Ersoy vefat etti

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21,15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'a getirilerek defnedileceği açıklandı.

Ailesi, ilerleyen saatlerde defin yeri ve saati hakkında kararlarını vereceklerini açıkladı. Arif Ersoy, ilim adamlığı ve siyaset adamlığı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra beyefendi kişiliği ile de biliniyordu.

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Son dakika: Arif Ersoy vefat etti
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