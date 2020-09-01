Son dakika: Korona tedavisi gören Ali Babacan hastaneye kaldırıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan 25.08.2020 günü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Babacan, 29.08.2020 günü yaptığı paylaşımda ise eşi Zeynep Babacan ve küçük oğlu Emir'in de testlerinin pozitif olduğunu, tedavilerinin evde devam ettiğini yazmıştı.

Bugün yazdığı tweet ile Ali Babacan, 31.08.2020 akşamı doktorlarının tavsiyesi ile hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Eşi ve oğlunun tedavilerinin evde devam ettiğini kaydetti.

'BAZI ŞİKAYETLERİM DEVAM EDİYOR'

Babacan sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar.

Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."