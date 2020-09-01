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Son dakika! Bakan Soylu: ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden yakalandı

İçişleri Bakanı 'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, terör örgütü 'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı. Terör örgütü DEAŞ'a büyük bir darbe vurulduğu bilgisini veren Bakan Soylu "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:37 Son Güncelleme: 1.9.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya sitesi Twitter'dan terör örgütü DEAŞ ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu.

Soylu DEAŞ'a büyük bir darbe vurulduğunu belirterek "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" dedi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden yakalandı
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