Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya sitesi Twitter'dan terör örgütü DEAŞ ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu.

Soylu DEAŞ'a büyük bir darbe vurulduğunu belirterek "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" dedi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.